В российском детсаду воспитатель обмазала детей майонезом в наказание

В детском саду в Карелии ребенок пожаловался отцу на издевательства со стороны воспитательницы Натальи Фроловой и няни Кристины Жеребцовой. По словам ребенка, в садике им делали больно и мазали их майонезом, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Петрозаводске. 20 декабря россиянин забрал своего сына из детсада и обнаружил, что волосы ребенка измазаны чем-то жирным, а колготки мокрые. Мальчик рассказал, что его одежду бросили в унитаз.

Отец малыша поделился возмущением с родителями других детей, а те в ответ рассказали похожие истории. Воспитанники детского сада жаловались на сотрудников, которые в наказание шлепали их, запирали в туалете, а также мазали им лица майонезом.

Родители детей обратились в руководству учреждения и в прокуратуру. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

На момент проверки воспитательница Фролова ушла на больничный, а Жеребцова уволилась по собственному желанию.

Ранее в подмосковном Дмитрове наказанный воспитательницей на прогулке шестилетний мальчик сбежал домой из детского сада. По данным телеканала «Москва 24», воспитательница наказала мальчика и оставила его гулять одного из-за того, что он сломал снеговика.