Nestle в России полностью перейдет на энергию ветра

Международная компания Nestle решила перевести все свои предприятия по производству товаров в России на энергию из возобновляемых источников. Ископаемое топливо на фабриках полностью заменят электричеством с ветряных установок, пишет «Интерфакс».

Речь идет о заводах Nestle в Калужской, Вологодской, Владимирской, Самарской областях, Краснодарском и Пермском краях, а также строящемся предприятии в Новосибирской области. По прогнозам, за счет перехода всех российских фабрик компании на энергию с ветряных электростанций получится сократить ежегодные выбросы углекислого газа на более чем 80 тысяч тонн.

От ветряных турбин уже питается завод «Нестле Пурина ПетКер» в селе Ворсине Калужской области — благодаря этому удалось снизить уровень эмиссий CO2 на 20,5 тысячи тонн в год. Nestle также вкладывает средства в повышение энергоэффективности на предприятиях, чтобы сократить потребление электричества.

Кроме того, компания стремится к экономике замкнутого цикла, совершенствует ассортимент и упаковку своей продукции, а также разрабатывает цепочки поставок с учетом воздействия на климат. Nestle намерена к 2025 году полностью перевести 800 производственных площадок, офисов и складов на энергию из возобновляемых источников. Меры станут частью стратегии международного бренда по сокращению выбросов парниковых газов на 50 процентов к 2030 году и достижению углеродной нейтральности (полной компенсации эмиссий углекислого газа) к 2050-му.

Ранее Neste, Coca-Cola, Unilever и другие крупные компании объединились для борьбы с загрязнением планеты пластиковыми отходами. Представители брендов собираются разработать меры по устранению глобальной проблемы, которая, по прогнозам экспертов, усугубится в ближайшие 20 лет.