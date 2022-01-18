Политолог назвал возможную причину долгого отсутствия Назарбаева на публике

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев мог долго отсутствовать на публике в силу болезни, предположил политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Назарбаев выступил с видеообращением, в котором заявил, что с 2019 года является пенсионером, а нынешний президент Касым-Жомарт Токаев обладает всеми полномочиями власти. Он также опроверг сообщения о конфликте элит в стране.

Несмотря на то, что Назарбаев неоднократно заявлял, что здоров, с начала 2010-х годов поступали многочисленные сигналы об ухудшении его здоровья и работоспособности, считает политолог. Он предположил, что состояние экс-президента могло ухудшиться из-за случившегося в республике.

«Что касается заявленных им фактов о взаимоотношениях с Токаевым, как ни странно, я склонен ему верить. Вопрос о передачи власти шел давно, и во многом ко власти Токаев мог прийти благодаря усилиям самого Назарбаева. Поэтому я считаю, что действительно какого-то конфликта на уровне первых лиц там нет, хотя не исключаю интриг с участием их окружения», — отметил Мендкович.

Политолог также предположил, что Назарбаев передал Токаеву полномочия по руководству Совбезом так как, скорее всего, он уже не может заниматься политикой по состоянию здоровья и в силу отсутствия желания.

В последний раз Назарбаева видели на публике 28 декабря в Санкт-Петербурге, где он встречался с президентом России Владимиром Путиным. После того, как в республике наступили беспорядки, казахское издание сообщило, что Назарбаев, его дочери и их семьи покинули страну. 8 января его пресс-секретарь Айдос Укибай заявил, что бывший президент находится в Нур-Султане и продолжает работу, находясь на связи с Токаевым и главами дружественных Казахстану государств. Политолог Константин Калачев предполагал, что экс-лидер Казахстана мог быть уже мертв или находился в коме.