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Госдума во втором чтении приняла законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Госдума во втором чтении приняла законопроект о пожизненном заключении для педофилов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект о пожизненном наказании для педофилов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, пожизненный срок может грозить преступникам, совершившим насилие в отношении двух и более несовершеннолетних, а также педофилам-рецидивистам.

Также поправки, принятые во втором чтении, уточняют, что указанные меры распространяются на преступления против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет, как это установлено в законе сейчас.

Законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за преступления половой свободы несовершеннолетних, был разработан «Единой Россией». В понедельник, 17 января, он был поддержан комитетом Госдумы по Государственному строительству.

За девять месяцев 2021 года в России 6 тысяч человек совершили половые преступления против несовершеннолетних. Из них медицинский диагноз «педофилия» был установлен 147 лицам.

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Роман Кирьянов
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