Переводчик исправила ошибку Лаврова на переговорах

Глава МИД России Сергей Лавров оговорился на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, но недочет сумела исправить переводчик министра. Прямую трансляцию переговоров ведет РБК.

Лавров в приветственной речи обратился к Бербок и заявил, что Москва стремится видеть более конструктивные отношения с Берлином. Однако Лавров вместо Германии упомянул США и сказал немецкому министру, что российская сторона хотела бы «видеть более конструктивное состояние российско-американских отношений».

Переводчик главы российского МИД не стала перебивать его, однако заметила ошибку и исправила ее на немецком. Вместо этого, обращаясь к Бербок, она сказала «видеть более конструктивные отношения с новым правительством Германии».

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Россию 17 января. Ранее глава МИД ФРГ посетила Украину. В ходе визита Бербок заявила, что Германия готова к диалогу с Россией, однако не собирается идти на это ценой территориальной целостности Украины и не ставит суверенитет последней под сомнение.