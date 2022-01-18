Суд арестовал предпринимателя по делу о гибели рабочих при падении лифта в отеле

Замоскворецкий суд Москвы арестовал 32-летнего предпринимателя Давида Гелашвили, руководившего работами по ремонту лифта в «Президент-Oтеле» на Большой Якиманке. Об этом во вторник, 18 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Его обвиняют по статье 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек») УК РФ. Бизнесмену грозит до семи лет лишения свободы.

13 января из-за обрушения лифта в «Президент-Oтеле» погибли двое рабочих. Лифт рухнул с седьмого этажа после того, как в ходе работ по замене кабины оборвался трос. Один из погибших находился в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной. Они скончались на месте от полученных травм.

Рабочие, 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян, были гражданами Армении. Они работали в компании по обслуживанию лифтового оборудования.