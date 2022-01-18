Названы самые проверяемые на допинг российские спортсмены

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2021 году больше остальных проверяло на допинг биатлонистку Ларису Куклину и бегуна-марафонца Андрея Леймана. Список самых тестируемых атлетов страны назвал ТАСС.

Спортсменов с января по декабрь проверили по девять раз. На один визит меньше допинг-офицеры совершили к лыжникам Александру Терентьеву и Анне Грухвиной. Столько же раз тестировали гимнастку Лилию Ахаимову, а также легкоатлетов Владимира Никитина, Константина Плохотникова и Сергея Широбокова.

Куклина в нынешнем сезоне выступала на предновогодних этапах Кубка мира, а затем была исключена из основного состава сборной России. Спортсменка не поднималась выше 28-го места в личных гонках, а в одной из эстафет вместе с национальной командой стала восьмой. Куклина не вошла в состав сборной на Олимпиаду в Пекине.

Лейман в 2021 году с личным рекордом впервые в карьере выиграл чемпионат России в марафоне. Он также является трехкратным победителем Сибирского международного марафона.