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Российские штурмовики отработали уничтожение противника

Экипажи штурмовиков Су-25 отработали уничтожение условного противника на учениях

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Экипажи штурмовой авиации Восточного военного округа (ВВО) отработали уничтожение техники и укреплений условного противника. Пилоты российских штурмовиков Су-25 использовали бомбы и пушечное вооружение на учениях в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Учения пилотов Су-25 прошли на полигоне «Новосельский». В пресс-службе отметили, что в ходе занятий экипажи выполнили бомбометание из горизонтального положения по целям, которые имитировали командные и наблюдательные пункты условного противника. Также летчики отработали применение пушечного вооружения для поражения легкобронированной техники.

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В пресс-службе ВВО отметили, что пилоты отработали выполнение парных полетов и полеты в заданный район. В рамках учений экипажи Су-25 выполнили более 30 вылетов.

Ранее экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационной дивизии Центрального военного округа отработали преодоление ПВО противника и уничтожение самолетов.

В декабре издание The Drive сравнило боевую авиацию России и Украины. Авторы отметили, что Россия располагает 1500 боевыми самолетами, а парк боевой авиации Украины состоит лишь из 200 машин.

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Даниил Иринин
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