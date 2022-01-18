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Лавров отверг причастность России к созданию конфликта вокруг Украины

Глава МИД Лавров: Россия не создает конфликтных ситуаций вокруг Украины
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров отверг причастность России к созданию конфликтных ситуаций вокруг Украины. Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, передает РИА Новости.

«Что касается последствий, которыми, как вы сказали, нам грозит Германия, я не могу предвидеть, какие шаги германское правительство решит предпринять в той или иной ситуации», — подчеркнул российский министр. По его словам, Россия не дает и не давала поводов для новых конфликтов.

Во время той же пресс-конференции Лавров заявил, что Россия до сих пор ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности. Российский министр рассказал, что во время переговоров он выразил озабоченность курсом НАТО на сдерживание РФ.

В свою очередь, Бербок отметила, что Германия крайне заинтересована в реализации энергетического потенциала России, Европа будет нуждаться в российском газе в ближайшие годы. Во время выступления она подчеркнула важность международной кооперации в деле борьбы с экологическим кризисом.

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Николай Чигасов
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