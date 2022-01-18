В небе над Венесуэлой и Кубой засекли американские военные самолеты

После того как в сети появилась информация о подготовке Россией размещения на Кубе и в Венесуэле ядерных ракет, американские военные самолеты-разведчики начали летать над территорией этих государств. О том, что воздушные суда засекли в небе, сообщает портал Avia.pro со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

По данным Avia.pro, самолеты США уже третьи сутки патрулируют возможные места размещения российских военных баз в Венесуэле и на Кубе. По мнению портала Avia.pro, сейчас американские самолеты-разведчики проводят мониторинг активности в локациях, где могут быть установлены российские ядерные вооружения.

Ранее источники The New York Times сообщили, что Россия готова будет разместить ядерные ракеты поближе к США. Авторы издания сравнили этот сценарий с Карибским кризисом 1960-х, когда СССР разместил ядерное оружие на Кубе.

Отвечая на вопрос о размещении российских ракет на Кубе и в Венесуэле, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что нельзя забывать о том, что это суверенные страны. По его словам, латиноамериканские страны сами вправе решать, чьи военные базы они готовы разместить на своей территории.

