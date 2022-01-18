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Президент Словакии оценила поездку генпрокурора в Москву

Президент Словакии Чапутова назвала неподходящей поездку генпрокурора Жилинки в Россию

Фото: Adrian Dennis / Reuters

Президент Словакии Зузана Чапутова назвала неподходящей поездку генерального прокурора республики Мароша Жилинки в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

Она объяснила свою оценку тем, что в ходе своего визита с 11 по 13 января генпрокурор не только принял участие в празднованиях по случаю 300-летия прокуратуры России, но также встречался с российским коллегой Игорем Красновым, включенным в санкционный список Евросоюза.

Ранее сам Жилинка ответил на критику за поездку в Россию и написал, что отвергает подобное «черно-белое видение мира». По его словам, личные контакты и общение с главами зарубежных партнерских органов необходимы и полезны для достижения общей цели, которая заключается в защите верховенства закона в глобальном масштабе.

Марина Совина
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