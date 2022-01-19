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МИД Греции заявил о провокациях Турции

Глава МИД Греции Дендиас: Турция создала препятствия для исследования моря близ Кипра

Фото: Costas Baltas / Reuters

Турция продолжает создавать провокации и нарушать права Греции и Кипра в исследовании кипрской исключительной экономической зоны (ИЭЗ), заявил глава МИД Греции Никос Дендиас после встречи с кипрским коллегой. Об этом сообщил ТАСС.

«Турция, к сожалению, продолжает свои провокационные действия, нарушая суверенитет и права как Греции, так и Республики Кипр. Недавно Турция создала препятствия для работы исследовательского судна (Nautical Geo — прим. "Ленты.ру"), проводившего законные работы. Вопрос об этом поведении, которое неприемлемо, мы будем и дальше четко поднимать перед нашими европейскими коллегами и на всех международных форумах», — заявил министр.

По сообщению греческих СМИ, 15 января турецкий фрегат пограничной охраны остановил в море научно-исследовательское судно Nautical Geo и затем потребовал, чтобы судно не заходило в район исследований и проведения работ, который считается частью ИЭЗ Кипра. Капитану судна пришлось подчиниться требованиям.

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Турция не признает Республику Кипр с 1963 года и оспаривает границы ее исключительной экономической зоны. Эту территорию Анкара считает частью своего континентального шельфа.

7 января генеральный штаб национальной обороны Греции обвинил Турцию в нарушениях греческого воздушного пространства. По данным министерства, это были четыре турецких истребителя F-16.

Ранее турецкий генерал Эрдоган Каракуш раскрыл план военного удара в случае столкновения с Грецией. Он заявил, что в предполагаемом конфликте Анкара нанесет удар по греческому городу Салоники. Военный напомнил, что Греция, будучи союзником США, предоставила свою территорию для размещения 20 американских военных баз, одна из которых находится под городом Александруполис во Фракии. По его мнению, этот форпост полностью готов и оборудован для того, чтобы оказать сопротивление наземной операции турецкой армии.

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Дмитрий Сотак
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