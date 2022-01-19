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Спорт

Усик рассказал об отношении к Украине

Боксер Усик об Украине: в своем отечестве пророков не бывает, но я буду развивать страну

Кадр: Маша Ефросинина / YouTube

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик в интервью YouTube-каналу Маши Ефросининой рассказал об отношении к Украине.

«В своем отечестве пророков не бывает. Но я буду продолжать свою страну развивать, всячески буду ее прославлять с флагом и гимном, везде об этом говорить», — заявил спортсмен. Он добавил, что не ждет поддержки и помощи от властей страны и рассчитывает только на себя.

25 декабря прошлого года года мэр Киева Виталий Кличко высказался об отношении к Усику. Политик и бывший боксер заявил, что спортсмен является проукраинцем, так как всегда представляет свою страну и поднимает украинский флаг.

Усик — уроженец Симферополя. Регулярные поездки боксера в Крым к родственникам не раз становились поводом для конфликтов с украинскими журналистами.

Анастасия Борисова
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