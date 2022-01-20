В Алма-Ате нашли тайные захоронения радикалов

Казахские силовики нашли в Алма-Ате несколько тайных захоронений радикалов, которые принимали участие в массовых беспорядках в начале января. Об этом рассказали «Интерфаксу» в городском департаменте полиции.

По данным ведомства, такие могилы выкапывались, чтобы затруднить идентификацию погибших участников погромов. При этом, где конкретно были обнаружены захоронения, правоохранители не уточнили. «Количество и места захоронений представляют оперативный интерес. В связи с этим не подлежат разглашению», — заявила официальный представитель полиции Салтанат Азирбек.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что во время беспорядков организованные группы радикалов совершали нападения на морги, «забирали и увозили тела своих погибших подельников». Он предположил, что таким образом нападавшие пытались скрыть свое членство в международных террористических организациях.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.