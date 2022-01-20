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Житель Украины на Крещение окунулся в мусор

Украинский активист на Крещение искупался в замусоренной пластиковыми бутылками реке

Фото: страница «Кольорові Баки - Színes Tartályok» в Facebook

Украинский экоактивист Виктор Бучинский на Крещение окунулся в замусоренную пластиковыми бутылками реку. Таким способом Бучинский решил привлечь внимание к кризису отходов и призвать спасти планету от глобальной проблемы. Фото опубликовано в сообществе «Цветные баки» (Кольорові баки) в Facebook.

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Местом для проведения акции Бучинский выбрал реку Боржава в Закарпатье (на западе Украины), где образовался затор из пластикового мусора. На кадре видно, что мужчина стоит по грудь в использованных бутылках. В публикации защитник природы посоветовал беречь окружающую среду и не сбрасывать отходы в водоемы. «Желаю всем в великий день Крещения Господнего очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми, сильными духом и верой», — заявил Бучинский.

Ранее многодетный отец из Швейцарии устроил голодовку у стен парламента страны ради спасения планеты. Мужчина не ел в течение 39 дней, чтобы побудить местные власти ускорить борьбу с глобальным потеплением. Важность проблемы швейцарец осознал, когда одновременно с днем рождения его дочери межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН выпустила доклад о неминуемости климатической катастрофы.

Анна Аверьянова
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