В Совфеде заявили о необходимости нейтрального статуса Украины

Украине нужен нейтральный статус, при котором она не будет являться ни членом НАТО, ни членом ОДКБ. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, его цитирует РИА Новости.

«Я согласен с политологами, которые говорят, что лучшим решением был бы нейтральный статус Украины, при котором она будет ни членом НАТО, ни членом ОДКБ», — сказал сенатор.

Он добавил, что США не рискнут размещать на Украине стратегическое вооружение. При этом не исключено, что американцы разместят в стране тактическое оружие, считает Джабаров.

О том, что НАТО пытается оккупировать Украину, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, советники и инструкторы организации уже находятся там и сейчас думают, как им обосновать ввод войск на территорию соседнего с Россией государства.

Ранее президент США Джо Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО. По его словам, это маловероятно из-за невыполненных в стране требований в сфере демократии.