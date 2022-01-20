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Появились подробности взрыва на российском заводе

На заводе в Новосибирской области во время заправки холодильной установки взорвался азот

Фото: телеграм-канал «Mash Siberia»

Взрыв на заводе в Новосибирской области произошел во время заправки холодильной установки. Подробности происшествия появились в четверг, 20 января, в Telegram-канале Mash Siberia.

Уточняется, что авария произошла на Купинском молочном комбинате. Взорвался азот. Пожар при этом не начался, но обрушилась стена площадью 15 квадратных метров. Пострадали сотрудники предприятия. Они получили колото-резаные раны, все находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

РИА Новости, в свою очередь, сообщает, что один из пострадавших в результате хлопка охладительной системы находится в реанимации.

Ранее сообщалось о том, что в результате ЧП пострадали три человека. Уточнялось также, что на место выехал прокурор района, проводится проверка охраны труда.

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Евгения Куликова
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