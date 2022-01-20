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В США испугались нехватки времени для введения санкций против России

Politico: сенаторы США спорят о санкциях против РФ и боятся не успеть ввести их до «войны»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сенаторы США спешно пытаются принять план по предотвращению российского вторжения на Украину, однако есть вероятность, что уже слишком поздно: чиновники спорят из-за деталей документа и характера санкций, которые следует ввести против России. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в сенате.

Члены Демократической и Республиканской партий пытаются разработать пакет санкций, который нанес бы максимальный ущерб российской экономике, если Москва спровоцирует войну в Восточной Европе. Однако сенаторы до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, что должно войти в комплекс мер.

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При этом всю прошедшую неделю демократы посвятили обсуждению избирательной реформы. По мнению авторов Politico, пока дело дойдет до законопроекта о введении санкций против РФ, может быть слишком поздно: им не хватит времени, чтобы остановить «вторжение» российских войск на Украину. Такого развития событий боятся как республиканцы, так и демократы, опрошенные изданием.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые американская сторона готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины.

Виктория Кондратьева
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