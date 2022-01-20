В США испугались нехватки времени для введения санкций против России

Сенаторы США спешно пытаются принять план по предотвращению российского вторжения на Украину, однако есть вероятность, что уже слишком поздно: чиновники спорят из-за деталей документа и характера санкций, которые следует ввести против России. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в сенате.

Члены Демократической и Республиканской партий пытаются разработать пакет санкций, который нанес бы максимальный ущерб российской экономике, если Москва спровоцирует войну в Восточной Европе. Однако сенаторы до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, что должно войти в комплекс мер.

При этом всю прошедшую неделю демократы посвятили обсуждению избирательной реформы. По мнению авторов Politico, пока дело дойдет до законопроекта о введении санкций против РФ, может быть слишком поздно: им не хватит времени, чтобы остановить «вторжение» российских войск на Украину. Такого развития событий боятся как республиканцы, так и демократы, опрошенные изданием.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые американская сторона готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины.