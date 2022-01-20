Оценены потери российских рыбопромышленников из-за Китая

Ассоциация добытчиков минтая оценила потери российских рыбопромышленных компаний, добывающих минтай, примерно в 400 миллионов долларов из-за действовавших в 2021 году ограничений на поставки российской рыбы в Китай. Об этом в четверг, 20 января, пишет РБК.

Речь идет о закрытии Китаем своих портов в октябре 2020 года после того, как на упаковках рыбы из России был обнаружен коронавирус. В результате запрета больше всех пострадали добытчики минтая — главного биоресурса, добываемого на Дальнем Востоке. До пандемии доля минтая в экспортируемой рыбе превышала половину, а главным его покупателем был Китай.

Как оценивал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, из-за действий Китая поставки российской рыбы с Дальнего Востока в КНР по итогам 2021 года уменьшились на 67 процентов. Летом 2021 года на Дальнем Востоке возникли излишки минтая, а в центральной России — наоборот, риск дефицита, поскольку переработчики ждали снижения цен и не торопились покупать минтай. В конце ноября отмечалось, что план по вывозу минтая с Дальнего Востока в центральные регионы России фактически провалился.

Чтобы поддержать дальневосточных рыбопромышлеников, правительство предоставило субсидии на поставку продукции из минтая в центральную Россию. Позже они были продлены до 31 декабря 2022 года, и дальневосточные рыбопромышленники сейчас активно пользуются ими, сообщил изданию представитель Росрыболовства. Еще одной попыткой справиться с ситуацией и поддержать отрасль стал договор с Минобороны, МВД и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) о закупке 53,3 тысячи тонн минтая в 2021 и 2022 годах, хотя в процессе обсуждения речь шла о больших объемах.

В начале января 2022 года Китай возобновил прием российской рыбы в своих портах Далянь и Циндао. Однако, как считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, это не позволит возобновить экспорт в прежнем формате из-за введенных до этого Пекином новых мер по контролю за поставляемой продукцией, в том числе требований к маркировке.