Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В России усомнились в аресте лидеров REvil

Group-IB: ключевые участники хакерской группы REvil могут оставаться на свободе

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Ключевые участники хакерской группы REvil, о разгроме которой ФСБ сообщила 14 января, могут оставаться на свободе. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Олег Скулкин. Он усомнился в том, что арестованные россияне являются лидерами крупного объединения «русских хакеров».

«Судя по предъявленным обвинениям, задержаны были не разработчики программы-вымогателя REvil и даже не партнеры, которые ее арендовали, а лица, участвовавшие в обналичивании денежных средств. Несмотря на некоторую обеспокоенность коллег REvil, атаки представители других партнерских программ активно продолжают», — отметил Скулкин.

Материалы по теме:
ФСБ объявила о разгроме главной хакерской группировки планеты. Как «русские хакеры» обманули Трампа, Леди Гагу и Мадонну?
ФСБ объявила о разгроме главной хакерской группировки планеты.Как «русские хакеры» обманули Трампа, Леди Гагу и Мадонну?
16 января
В России решили заблокировать Tor. Почему власти ополчились на анонимный браузер?
В России решили заблокировать Tor.Почему власти ополчились на анонимный браузер?
9 декабря

Он напомнил также, что формально группировка объявила о прекращении деятельности задолго до арестов — еще в ноябре 2021 года. Скулкин добавил, что объединение работало по модели RaaS (Ransomware-as-a-Service, «вымогатель как услуга»), которая позволяет сдавать в аренду вредоносное программное обеспечение за процент от выкупа, выплачиваемого жертвами атаки.

Аресты членов REvil проводились в нескольких регионах России. В результате были задержаны 14 человек. Всем им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). У арестованных было изъято 426 миллионов рублей, 500 тысяч евро, 600 тысяч долларов США и 20 премиум-авто, купленных на доходы от незаконной деятельности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Артур Галеев
Обсудить
Последние новости
Глава Минздрава назвал напряженной ситуацию в России из-за омикрона
Талибы устроили рейды по домам участниц протестов в Кабуле
Раскрыты причины задержания бывшего заместителя главного следователя Хакасии
Бывший министр Абызов предстанет перед судом
В России усомнились в аресте лидеров REvil
Из фильма «Дом Gucci» вырезали постельную сцену с Леди Гагой и Сальмой Хайек
Бывший игрок «Спартака» рассказал о реакции Черчесова на шутки
Военный историк объяснил роль вооруженных батальонов в обороне Украины
Косатка передумала нападать на попавшего в сети кита и решила его спасти
Польский солдат пересек границу Польши и Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter