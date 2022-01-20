США вывели большую часть военного контингента с Ближнего Востока

Представители Центрального командования армии США объявили, что на данный момент на Ближнем Востоке находится лишь 30 тысяч военнослужащих. Это минимальный показатель за последние 20 лет. О снижении присутствия американских военных сообщил журнал Newsweek.

Армия США продолжает постепенный вывод войск со времен президентства Дональда Трампа. Нынешний американский лидер Джо Байден продолжил курс на большое ограничение численности вооруженных сил за пределами страны, в том числе и на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь Центрального командования США (CENTCOM) заявил 19 января, что армия вывела крупную часть военного контингента за пределы региона, и добавил, что CENTCOM оставил в местах дислокации лишь 30 тысяч военнослужащих.

CENTCOM осуществляет надзор за военными операциями в зоне ответственности, охватывающей весь Ближний Восток, за исключением Турции, и включает в себя Египет в Северной Африке, Афганистан и Пакистан в Южной Азии, и близлежащие государства Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Ранее министерство обороны Китая обвинило американский ракетный эсминец Benfold во вторжении в спорные с КНР территориальные воды вблизи архипелага Сиша (Парасельские острова).

17 января министерство обороны США объявило о скором освобождении пятерых узников из тюрьмы Гуантанамо. Среди освобожденных есть три гражданина Йемена, один кениец и один сомалиец. Суммарно они провели за решеткой около 85 лет без предъявления конкретных обвинений.