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Популярный рэпер из США откроет отель на Багамах

CNN: на Багамах появится отель Somewhere Else от рэпера Фаррелла Уильямса

Фото: Leah Millis / Reuters

Рэпер Фарелл Уильямс анонсировал новый проект. Вместе с предпринимателем Дэвидом Гратменом популярный музыкант из США откроет отель на Багамах, сообщает CNN.

Отель под названием Somewhere Else появится на территории курортного комплекса Paradise Island на острове Нассау. Его открытие запланировано на январь 2024 года. В нем будут располагаться около 400 номеров и люксов, несколько ресторанов и баров, а также бунгало-студии звукозаписи.

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Уильямс пообещал будущим постояльцам современный подход к дизайну. «Люди часто думают о трендах прошлых времен, когда говорят о тропической эстетике. Но прошлое нужно оставить в покое — мы двигаемся в будущее», — заявил рэпер.

В основу курорта ляжет здание первого построенного в Paradise Island отеля The Beach. Команда Somewhere Else полностью его переделает. Дизайнер Шон Салливан рассказал, что основная задача — «облегчить» архитектуру постройки. Он и его коллеги отведут значительную часть курорта под ландшафт и море. «Курорты часто включают в себя элементы дикой природы, но обычно их тщательно контролируют. Мы же хотим дать природе полную свободу», — заявил Салливан.

Somewhere Else — самый масштабный, но не первый совместный проект Уильямса и Гратменс. В 2021 году партнеры открыли в Майами отель The Goodtime Hotel, а еще раньше — ресторан Swan.

Ранее серию номеров для отеля в китайском Макао создал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» Дэвид Бекхэм. Футболист разработал дизайн для серии люксов в гостинице сети The Londoner.

Нина Ташевская
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