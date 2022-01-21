Двух фигурантов дела замглавы Минтранса Токарева заключили под стражу

По решению суда были арестованы двое топ-менеджеров компании «Спецтрансстрой», фигурирующие в уголовном деле о крупном мошенничестве, по которому также проходит замглавы Минтранса России Владимир Токарев. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах со ссылкой на материалы дела.

Речь идет о Гоглидзе Л. В. и Швецове А. П. Санкция о заключении их под стражу была выдана в октябре 2021 года. Уголовное дело возбудила транспортная полиция Краснодарского края 26 марта 2020 года в связи с хищением денежных средств.

Следствие считает, что Токарев использовал фиктивные договоры для вывода денежных средств со счетов подконтрольной компании. Его также обвиняют в нецелевом расходовании средств, предназначенных для реконструкции железнодорожного участка в Краснодарском крае.

По версии следствия, в преступной схеме, организованной Токаревым, была задействована подконтрольная ему компания «Главстройинвест», которая заключила контракт с фирмой «Спецтрансстрой» на проведение строительно-монтажных работ на участке имени Максима Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.

Ущерб по делу о мошенничестве замглавы Минтранса Токарева превысил 500 миллионов рублей. Ему вменяется совершение преступления пятилетней давности, когда он работал первым заместителем генерального директора компании «Спецтрансстрой». Речь идет о периоде с 2016 по 2018 год.

О задержании Токарева сотрудниками ФСБ сообщалось 19 января. Вторым фигурантом дела стал бывший глава компании «Спецтрансстрой» Юрий Рейльян, арестованный осенью в Иркутске.