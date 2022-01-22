Иммунолог рассказал о нуждающихся в двойной дозе при повторной вакцинации

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаил Костинов рассказал о категориях людей, нуждающихся в двойной дозе при повторной вакцинации от коронавируса, в беседе с радио Sputnik.

«Две дозы препарата при ревакцинации тоже делаются. Их получают люди, которые имеют нарушения здоровья», — уточнил иммунолог. В частности, в эту группу входят пациенты с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями сердца, нервной системы, а также пациенты с раком в период ремиссии. Делать две прививки таким людям рекомендуется потому, что у них не формируется иммунитет после одной дозы.

Вводить две дозы при ревакцинации разрешено и здоровым людям, но только после консультации с врачом. «Только индивидуально врач может разрешить сделать бустер двумя дозами, даже несмотря на то, что человек уже получил две дозы полгода назад», — заключил Костинов.

Ранее главный инфекционист ФМБА России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Виктор Никифоров назвал бредовым частое вакцинирование от COVID-19. По мнению специалиста, вакцинацию нужно проводить реже, так как прививка каждые три месяца перегружает иммунную систему человека.