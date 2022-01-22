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Зеленский ввел санкции против экс-генпрокурора России Юрия Чайки

Президент Украины Зеленский ввел санкции против представителя президента России Юрия Чайки
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: George Cracknell Wright / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский ввел ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против представителя российского президента в Северо-Кавказском федеральном округе и экс-генпрокурора России Юрия Чайки. Об этом сообщает РИА Новости.

Ограничения включают в себя блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и остановку финансовых операций сроком на пять лет.

До этого стало известно о введении Зеленским санкций против российского дизайнера и предпринимателя Артемия Лебедева, а также четырех россиян, причастных к открытию представительства Никарагуа в Крыму.

Марина Совина
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