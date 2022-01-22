Зеленский ввел санкции против экс-генпрокурора России Юрия Чайки

Президент Украины Владимир Зеленский ввел ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против представителя российского президента в Северо-Кавказском федеральном округе и экс-генпрокурора России Юрия Чайки. Об этом сообщает РИА Новости.

Ограничения включают в себя блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и остановку финансовых операций сроком на пять лет.

До этого стало известно о введении Зеленским санкций против российского дизайнера и предпринимателя Артемия Лебедева, а также четырех россиян, причастных к открытию представительства Никарагуа в Крыму.