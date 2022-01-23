Нганну намекнул на готовность подраться с Тайсоном Фьюри в 2022 году

Камерунский и французский боец смешанного стиля (MMA) Фрэнсис Нганну намекнул на готовность подраться с Тайсоном Фьюри. Пост доступен в Twitter.

35-летний тяжеловес опубликовал фанатский постер, афиширующий возможный бой против британца. На картинке виден и год предполагаемого противостояния — 2022-й.

Ранее Нганну выразил недовольство своим контрактом с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). В ночь на 23 января он одержал победу над французом Сирилом Ганом и удержал пояс чемпиона организации в тяжелом весе. На победу Нганну отреагировал и Фьюри. Он также выразил готовность провести с камерунцем поединок по правилам бокса.

Оба спортсмена уже выражали желание провести встречу. Однако о конкретных переговорах не сообщалось. Контракт с UFC не позволяет Нганну договариваться о проведении поединка с другой организацией.