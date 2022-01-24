В Канаде ответили на вопрос об эвакуации посольства в Киеве

Канада занимается «разумным планированием» действий для своих дипмиссий при наступлении чрезвычайных ситуаций любого рода. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Министерства иностранных дел и международной торговли Канады Джейсон Кунг (Jason Kung).

Отвечая на вопрос о планах эвакуации посольства, МИД страны серьезно относится к безопасности своих сотрудников и членов их семей и постоянно отслеживает ситуацию в своих представительствах за рубежом. Тем не менее Кунг отказался раскрывать какие-либо конкретные действия, указав, что ведомство не обсуждает оперативные детали из соображений той же безопасности.

Ранее Великобритания, Австралия и Германия объявили о намерении эвакуировать сотрудников диппредставительств на Украине из-за растущего военного напряжения на границе с Россией. Решение последовало на фоне призыва США начать эвакуацию семей американских дипломатов. Госдепартамент занялся разработкой мер на случай ухудшения ситуации с безопасностью граждан из-за предполагаемого вторжения и рекомендовал американцам не совершать поездки в Россию и на Украину.

18 января Министерство иностранных дел Канады призвало граждан страны покинуть регионы России, граничащие с Украиной, и отказаться от любых поездок в Ростовскую область и республики Северного Кавказа. До этого внешнеполитическое ведомство рекомендовало гражданам Канады воздержаться от посещения Украины из-за якобы продолжающейся российской агрессии и военного наращивания сил. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал совет властей Канады «накачкой русофобских настроений».