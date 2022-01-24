Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Канаде ответили на вопрос об эвакуации посольства в Киеве

МИД Канады сообщил о «разумном планировании» действий для посольства на Украине

Фото: Mark Blinch / Reuters

Канада занимается «разумным планированием» действий для своих дипмиссий при наступлении чрезвычайных ситуаций любого рода. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Министерства иностранных дел и международной торговли Канады Джейсон Кунг (Jason Kung).

Отвечая на вопрос о планах эвакуации посольства, МИД страны серьезно относится к безопасности своих сотрудников и членов их семей и постоянно отслеживает ситуацию в своих представительствах за рубежом. Тем не менее Кунг отказался раскрывать какие-либо конкретные действия, указав, что ведомство не обсуждает оперативные детали из соображений той же безопасности.

Ранее Великобритания, Австралия и Германия объявили о намерении эвакуировать сотрудников диппредставительств на Украине из-за растущего военного напряжения на границе с Россией. Решение последовало на фоне призыва США начать эвакуацию семей американских дипломатов. Госдепартамент занялся разработкой мер на случай ухудшения ситуации с безопасностью граждан из-за предполагаемого вторжения и рекомендовал американцам не совершать поездки в Россию и на Украину.

18 января Министерство иностранных дел Канады призвало граждан страны покинуть регионы России, граничащие с Украиной, и отказаться от любых поездок в Ростовскую область и республики Северного Кавказа. До этого внешнеполитическое ведомство рекомендовало гражданам Канады воздержаться от посещения Украины из-за якобы продолжающейся российской агрессии и военного наращивания сил. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал совет властей Канады «накачкой русофобских настроений».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Антонов прокомментировал сообщения об эвакуации российских дипломатов из США
В Польше признали победу «Газпрома» с «Северным потоком-2»
Пашинян назвал логичным установление дипотношений между Арменией и Турцией
Шольц предупредил об общей реакции стран Запада в случае эскалации на Украине
В российском регионе приостановят плановую медпомощь из-за коронавируса
В Канаде ответили на вопрос об эвакуации посольства в Киеве
Балотелли впервые c 2018 года вызвали в сборную Италии
Невежество помешало британцам спасти планету
ФНС объяснила расчет не облагаемого НДФЛ дохода по вкладам
Политолог оценил шансы размещения российских вооружений в Латинской Америке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter