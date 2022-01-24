Медведев объяснил крики в матче против американца на Australian Open

Россиянин Даниил Медведев в эфире телеканала Eurosport прокомментировал результат матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) против американца Максима Кресси.

Спортсмен назвал встречу отличной, так как его соперник проявил себя. «Я просто говорил в воздух, чтобы немного надавить на Кресси. Вдруг он начнет думать: "Чего это Медведев несет?" — и начнет ошибаться», — объяснил он крики в матче, подчеркнув, что недоволен своим поведением.

Медведев победил Кресси в четвертом круге Australian Open. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7) и 7:5. В четвертьфинале соперником Медведева станет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Australian Open завершится 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который не принимает участие в нынешнем розыгрыше из-за депортации из Австралии.