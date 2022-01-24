Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
0:0
1-й тайм
live
Дюделанж
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
26 января
03:00 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
26 января
06:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Медведев объяснил крики в матче против американца на Australian Open

Теннисист Даниил Медведев назвал отличным матч 1/8 финала Australian Open против Кресси

Фото: Loren Elliott / Reuters

Россиянин Даниил Медведев в эфире телеканала Eurosport прокомментировал результат матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) против американца Максима Кресси.

Спортсмен назвал встречу отличной, так как его соперник проявил себя. «Я просто говорил в воздух, чтобы немного надавить на Кресси. Вдруг он начнет думать: "Чего это Медведев несет?" — и начнет ошибаться», — объяснил он крики в матче, подчеркнув, что недоволен своим поведением.

Медведев победил Кресси в четвертом круге Australian Open. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7) и 7:5. В четвертьфинале соперником Медведева станет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Australian Open завершится 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который не принимает участие в нынешнем розыгрыше из-за депортации из Австралии.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Названный террористом член СПЧ сказал о «зверях пострашнее» Кадырова
Иммунолог перечислил самые распространенные симптомы заражения омикроном
Глава ДНР сообщил о комплексах Javelin в Донбассе
Германия призвала не смешивать территорию НАТО с Украиной
В Кузбассе сообщили об отсутствии планов по закрытию шахты «Листвяжная»
Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT
Глава СПЧ прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина
Глава ВОЗ рассказал о будущем человечества в условиях COVID-19
В Москве восьмерых террористов приговорили к срокам
В РАН усомнились в окончании пандемии в 2022 году после омикрона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter