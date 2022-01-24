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Посольство США в Киеве продолжит работать после отъезда части дипломатов

Госдеп: посольство США в Киеве продолжит работать после эвакуации части дипперсонала

Фото: Pixabay.com

Американское посольство в Киеве продолжит работать в штатном режиме после эвакуации части дипломатов, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Ведомство будет работать, несмотря на отъезд части дипломатического персонала. В Госдепе напомнили, что Вашингтон продолжает подтверждать приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. «Могу сказать, что посольство США в Киеве продолжит бесперебойную работу, чтобы поддержать Украину в этот критический момент», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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В Вашингтоне призвали американцев, находящихся на Украине, лететь домой. Документ об эвакуации дипломатов был подписан 23 января. Он касается политиков и их семей.

В США считают, что Россия готова «атаковать» Украину в любой момент. В Госдепе уточнили, что при таком развитии события, военные не смогут эвакуировать американцев.

Алия Шарафутдинова
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