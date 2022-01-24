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США обвинили Россию в поиске предлога для вторжения на Украину

Госдеп: РФ может создать предлог для движения на Украину и эскалации

Фото: Pixabay

США обвинили Россию в поиске предлога для вторжения на Украину и эскалации. Об этом заявила на брифинге высокопоставленный представитель Госдепартамента, не представив доказательств. Его слова приводит РИА Новости.

«Важно, чтобы люди представляли, к каким вещам может быть готова Россия. Мы считаем, они могут создать предлог для движения на Украину», — заявил чиновник.

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В Госдепартаменте выразили обеспокоенность сообщениями из Великобритании о том, что российские спецслужбы якобы планируют привести к власти в Киеве «пророссийского лидера».

Представитель американского внешнеполитического ведомства отказался комментировать специфику отчетов разведки, но отметил, что США обеспокоены именно этими тактиками, о чем говорилось публично.

23 января МИД Великобритании сообщил, что российские власти планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера». В российском МИД подчеркнули, что данная дезинформация подтверждает, что страны НАТО во главе с англосаксами добиваются эскалации напряжения вокруг Украины.

Марина Совина
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