США обвинили Россию в поиске предлога для вторжения на Украину и эскалации. Об этом заявила на брифинге высокопоставленный представитель Госдепартамента, не представив доказательств. Его слова приводит РИА Новости.

«Важно, чтобы люди представляли, к каким вещам может быть готова Россия. Мы считаем, они могут создать предлог для движения на Украину», — заявил чиновник.

В Госдепартаменте выразили обеспокоенность сообщениями из Великобритании о том, что российские спецслужбы якобы планируют привести к власти в Киеве «пророссийского лидера».

Представитель американского внешнеполитического ведомства отказался комментировать специфику отчетов разведки, но отметил, что США обеспокоены именно этими тактиками, о чем говорилось публично.

23 января МИД Великобритании сообщил, что российские власти планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера». В российском МИД подчеркнули, что данная дезинформация подтверждает, что страны НАТО во главе с англосаксами добиваются эскалации напряжения вокруг Украины.

