Роднина отреагировала на запрет украинцам стоять рядом с россиянами на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина выразила надежду на то, что россиянам не придется стоять рядом с украинцами на пьедестале почета на зимних Играх в Пекине. Так она в интервью «Чемпионат.com» отреагировала на рекомендации министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

«Нарушаются все принципы олимпизма. Им тогда лучше вообще не участвовать в Олимпийских играх. Ничего не остается, кроме как о себе как-то напомнить», — заявила Роднина. Она также добавила, что «не очень хочет комментировать глупости».

Ранее в понедельник, 24 января, Гутцайт раскрыл подробности инструктажа, проведенного для отправляющихся в Пекин украинцев. «Они не должны стоять рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать», — подчеркнул чиновник.

21 января Минспорта Украины рекомендовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Им также запретили делать совместные фото с россиянами. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.