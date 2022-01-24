Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Американский политолог назвал истерией эвакуацию дипломатов США с Украины

Политолог Маркс: эвакуация дипломатов США с Украины началась из-за истерии о вторжении РФ

Фото: Oleksii Kovalov/ Globallookpress.com

Американский политолог Брюс Маркс в беседе с «Известиями» назвал истерией из-за российского вторжения эвакуацию дипломатов США с территории Украины. Он отметил, что Москва вряд ли сделает столь необдуманный шаг.

Эксперт пояснил, что на посольства Соединенных Штатов в других странах ранее совершались нападения, например, в период президентства Барака Обамы. Поэтому в первую очередь дипперсонал попросили покинуть страну из соображений безопасности.

Материалы по теме:
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря
«Они заплатят за это» Джо Байден пообещал России катастрофу и невиданные санкции в случае военного вторжения на Украину
«Они заплатят за это»Джо Байден пообещал России катастрофу и невиданные санкции в случае военного вторжения на Украину
20 января

«Это все часть истерии вокруг российского "вторжения" о котором столько говорят демократы в последние годы. На мой взгляд, Россия не совершит столь рискованный и необдуманный поступок», — заключил Маркс.

Ранее Госдепартамент распорядился начать добровольный отъезд американских дипломатов с Украины. Части дипломатического персонала разрешили покинуть страну на добровольной основе. Документ также касается членов их семей.

В Вашингтоне призвали американцев, находящихся на украинской территории, лететь домой. В США считают, что Россия готова «атаковать» страну в любой момент. В Госдепе уточнили, что при таком развитии события, военные не смогут эвакуировать американцев.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Ряд россиян обяжут заплатить налог по вкладам
Американский политолог назвал истерией эвакуацию дипломатов США с Украины
Стая собак напала на восьмилетнего ребенка в российском регионе
На Украине призвали «декоммунизировать декоммунизаторов»
ЦБ обвинили в попытке выставить Россию посмешищем
Пользователи сети раскрыли свои постыдные секреты
Россияне назвали критерии для выбора профессии
Москвичей предупредили о сильных пробках
Домработница рассказала о ревности и ссорах Градского с молодой супругой
Кадыров назвал экс-судью ВС Чечни Янгулбаева «воплощением предательства»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter