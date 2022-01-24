Американский политолог назвал истерией эвакуацию дипломатов США с Украины

Американский политолог Брюс Маркс в беседе с «Известиями» назвал истерией из-за российского вторжения эвакуацию дипломатов США с территории Украины. Он отметил, что Москва вряд ли сделает столь необдуманный шаг.

Эксперт пояснил, что на посольства Соединенных Штатов в других странах ранее совершались нападения, например, в период президентства Барака Обамы. Поэтому в первую очередь дипперсонал попросили покинуть страну из соображений безопасности.

«Это все часть истерии вокруг российского "вторжения" о котором столько говорят демократы в последние годы. На мой взгляд, Россия не совершит столь рискованный и необдуманный поступок», — заключил Маркс.

Ранее Госдепартамент распорядился начать добровольный отъезд американских дипломатов с Украины. Части дипломатического персонала разрешили покинуть страну на добровольной основе. Документ также касается членов их семей.

В Вашингтоне призвали американцев, находящихся на украинской территории, лететь домой. В США считают, что Россия готова «атаковать» страну в любой момент. В Госдепе уточнили, что при таком развитии события, военные не смогут эвакуировать американцев.

