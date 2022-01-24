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Ковальчук рассказал о попытках Овечкина поехать на Олимпиаду-2022

Ковальчук заявил, что хоккеист Овечкин уговаривал «Вашингтон» отпустить его на Олимпиаду

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о том, как нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (КХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пытался попасть на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Его слова приводит Sport24.

Ковальчук заявил, что Овечкин уговаривал генерального менеджера и хозяина столичного клуба отпустить его на Олимпиаду, однако ему отказали. «Мы постоянно общаемся с Овечкиным. Все очень расстроились», — подчеркнул он, выразив надежду, что хоккеист продолжит карьеру до Игр-2026 в Милане.

В декабре прошлого года НХЛ отказалась отпускать игроков на Олимпиаду. Решение связано с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная Россия на групповом этапе сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией.

Анастасия Борисова
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