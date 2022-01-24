Ковальчук рассказал о попытках Овечкина поехать на Олимпиаду-2022

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о том, как нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (КХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пытался попасть на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Его слова приводит Sport24.

Ковальчук заявил, что Овечкин уговаривал генерального менеджера и хозяина столичного клуба отпустить его на Олимпиаду, однако ему отказали. «Мы постоянно общаемся с Овечкиным. Все очень расстроились», — подчеркнул он, выразив надежду, что хоккеист продолжит карьеру до Игр-2026 в Милане.

В декабре прошлого года НХЛ отказалась отпускать игроков на Олимпиаду. Решение связано с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная Россия на групповом этапе сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией.

