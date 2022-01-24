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Спорт

Стали известны подробности контракта Шевченко со сборной Польши

Sportowe fakty: Шевченко возглавит сборную Польши и будет получать 2,5 миллиона евро в год

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Украинский тренер Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши. Подробности контракта стали известны изданию Sportowe fakty.

По информации источника, Польский футбольный союз согласовал условия соглашения со специалистом. Украинец будет получать зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год. Он должен быть представлен команде 31 января. Отмечается, что теперь Шевченко необходимо расторгнуть контракт с итальянским «Дженоа», от работы с которым он был отстранен.

Об интересе сборной Польши к Шевченко стало известно 16 января. Тогда отмечалось, что Польский футбольный союз начал переговоры с 45-летним украинским тренером.

15 января Шевченко покинул пост главного тренера «Дженоа». Он возглавил команду 7 ноября. При нем команда проиграла семь матчей из 11. До этого специалист был главным тренером сборной Украины.

Анастасия Борисова
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