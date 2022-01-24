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Европу призвали «прекратить обогащать Путина»

Замглавы Еврокомиссии Тиммерманс: Европе нужно быстро отказаться от российского газа

Фото: Zheng Huansong / globallookpress.com

Замглавы Европейской комиссии Франс Тиммерманс призвал страны Евросоюза активнее финансировать возобновляемые источники энергии, чтобы как можно скорее отказаться от российского газа. На фоне напряженных отношений с Россией в Европе опасаются очередного скачка цен на ископаемое топливо, пишет Bloomberg.

«Если мы действительно хотим прекратить обогащать [президента России Владимира] Путина в долгосрочной перспективе, нужно как можно быстрее инвестировать в возобновляемые источники энергии», — заявил Тиммерманс. Отношения ЕС и России обострились из-за обвинений «Газпрома» в намеренном сдерживании поставок и манипуляциях на энергетическом рынке. В Европе также опасаются возможного вторжения на Украину, на фоне которого газ рискует подорожать.

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По словам Тиммерманса, обеспечить страны ЕС стабильной и доступной энергией получится только за счет развития солнечных, ветряных и других безопасных для планеты электростанций. Однако помешать снизить зависимость Европы от ископаемого топлива может рост цен на энергоносители, который не устраивает некоторые страны-члены блока. Недовольные высокими счетами за электричество видят причину такой тенденции в стремлении ЕС отказаться от вредных для атмосферы источников.

В конце декабря Еврокомиссия предложила считать газовую и атомную энергетику безопасной для планеты, чем вызвала разногласия среди стран Евросоюза. Поддержали идею Франция, у которой много ядерных реакторов, и некоторые страны Центральной и Восточной Европы, зависящие от газа.

Однако позже нанятые Брюсселем эксперты назвали включение газа и атома в список экологически чистых источников энергии ошибочным. Специалисты призвали полностью отказаться от финансирования токсичной для окружающей среды атомной энергетики и разработать более строгие ограничения для газовых электростанций.

Нина Ташевская
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