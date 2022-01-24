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Пошлая деталь на детском конструкторе Lego смутила девушку

TikTok-блогерша собрала Lego в виде тигра и удивилась детали в виде заднего прохода

Кадр: @nellawerd

Жительница США собрала конструктор компании Lego и удивилась пошлому дизайну получившейся поделки. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных кадрах Дрю Аллен (Drew Allen) объяснила, что решила купить себе детский конструктор в виде тигра. Так, во время сборки изделия блогерша неожиданно обнаружила в инструкции, что последнюю небольшую деталь розового цвета необходимо разместить под хвостом животного. Тогда американка осознала, что данная деталь имитирует задний проход тигра.

Ролик стал вирусным и набрал девять миллионов просмотров и 1,5 миллиона лайков. Пользователей сети рассмешил ролик девушки, в котором она показала смутивший ее конструктор. «Производители выбрали очень яркий цвет для этой детали», «Я сейчас умру от смеха, это просто великолепно!», «Он чище, чем у большинства людей», «Я буквально катаюсь по полу от смеха. У меня истерика», «Боже, ну почему!» — писали юзеры.

Ранее в январе модельер подал в суд на Lego за кражу дизайна его одежды. Американец Джеймс Конканнон подал на бренд в суд за нарушение его авторских прав. По мнению модельера, сотрудники Lego намеренно скопировали дизайн кожаной куртки, которую он создал специально для актера Энтони Поровски, снявшегося в ней в сериале стримингового сервиса Netflix Queer Eye («Натурал глазами гея»).

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Таисия Косинцева
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