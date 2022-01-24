Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Европе назвали «самоубийственной» политику Запада в отношении России

Бывший разведчик Франции Денесе назвал «самоубийственной» политику Запада с РФ

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе в беседе с изданием Atlantico назвал «самоубийственной» политику Запада в отношении России.

Комментируя ситуацию с Украиной, экс-разведчик Франции отметил, что с самого начала в этом кризисе были виноваты страны Запада, которые позволили силой свергнуть демократически избранного президента Виктора Януковича. По словам Денесе, западные страны поощряли и поддерживали этот госпереворот, «попирая ценности и правила, которые сам отстаивает по всему миру». Тогда новый режим в Киеве приступил к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что США и Европа закрыли глаза.

Материалы по теме:
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января

Собеседник издания заявил, что все указывает на то, что «атлантистская русофобия» стала непременным способом существования для США и НАТО, при этом Запад только усиливает напряженность. В частности, Вашингтон бы никогда не отнесся спокойно к регулярным полетам самолетов РФ у берегов США или дислокации российских войск в Мексике.

При этом твердая позиция России по украинскому вопросу вынудила американцев и НАТО вернуться за стол переговоров, сказал Денесе. «Похоже, они с опозданием поняли, что не смогут заставить Москву отступить и что они понесут ответственность за конфликт, из которого они не смогут выйти победителям», — предположил он.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявила, что Россия может начать военные действия против Украины «в любой момент», несмотря на то, что Москва отрицает свою причастность к эскалации конфликта и планы подобного характера.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал покинувшего Россию бывшего судью «воплощением предательства»
Раскрыты шаги по спасению Бориса Джонсона после скандала с вечеринками
Назван заметный на лице после пробуждения симптом рака
Девушка получила неожиданное сообщение от начальника и решила бросить работу
В Европе назвали «самоубийственной» политику Запада в отношении России
Вирусолог предупредил об опасности использования омикрона как живой вакцины
Россиянам раскрыли стоимость автомобилей в 2022 году
Россиян разозлила длинная очередь за импортными шоколадными батончиками
Врач перечислил пять самых частых симптомов омикрон-штамма коронавируса
Россиянка выяснила у знакомого итальянца мнение о русских и украинских девушках
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter