Доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе в беседе с изданием Atlantico назвал «самоубийственной» политику Запада в отношении России.

Комментируя ситуацию с Украиной, экс-разведчик Франции отметил, что с самого начала в этом кризисе были виноваты страны Запада, которые позволили силой свергнуть демократически избранного президента Виктора Януковича. По словам Денесе, западные страны поощряли и поддерживали этот госпереворот, «попирая ценности и правила, которые сам отстаивает по всему миру». Тогда новый режим в Киеве приступил к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что США и Европа закрыли глаза.

Собеседник издания заявил, что все указывает на то, что «атлантистская русофобия» стала непременным способом существования для США и НАТО, при этом Запад только усиливает напряженность. В частности, Вашингтон бы никогда не отнесся спокойно к регулярным полетам самолетов РФ у берегов США или дислокации российских войск в Мексике.

При этом твердая позиция России по украинскому вопросу вынудила американцев и НАТО вернуться за стол переговоров, сказал Денесе. «Похоже, они с опозданием поняли, что не смогут заставить Москву отступить и что они понесут ответственность за конфликт, из которого они не смогут выйти победителям», — предположил он.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявила, что Россия может начать военные действия против Украины «в любой момент», несмотря на то, что Москва отрицает свою причастность к эскалации конфликта и планы подобного характера.