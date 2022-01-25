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Талибы обделили гуманитарной помощью этнические меньшинства

Талибов обвинили в ущемлении прав хазарейцев на получение гуманитарной помощи

Фото: Ali Khara / Reuters

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) обвинили в дискриминации при распределении мировой гуманитарной помощи и ущемлении прав хазарейцев. Об этом сообщает Aamaja News со ссылкой на письмо жителей запада Кабула и гражданских активистов.

Утверждается, что талибы поставили на раздачу грузов местных авторитетов, принадлежащих к конкретной этнической группе. В результате помощь не доходит до малоимущих и национальных меньшинств, а распределяется между родственниками и направляется в конкретные регионы.

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В письме сказано, что члены радикальной группировки обделили регионы проживания хазарейцев, такие, как Дайкунди, Гор, Бамиан, Майдан-Вардак, Газни, Саманган, Баглан, Сари-Пуль и Балх, направив туда 0,2 процента гуманитарной помощи. В свою очередь в Нангхар, где преимущественно проживают пуштуны, было отправлено 14 процентов, рассказали активисты.

По оценкам главы делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Афганистане Нечефора Мгенди, около 55 процентов населения страны испытывают острую нехватку продовольствия. Сильная засуха затронула более 60 процентов провинций Афганистана, при этом нет ни одного региона, который бы не пострадал совсем. Мгенди назвал ситуацию в стране «самым тяжелым гуманитарным кризисом в мире на данный момент».

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Анжелика Бережная
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