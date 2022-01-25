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Кремль отказался комментировать данные о приостановке закупок «ЭпиВакКороны»

Песков переадресовал вопрос о приостановке поставок «ЭпиВакКороны» в Минздрав и оперштаб

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На вопрос о приостановке закупок и поставок российской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» должны отвечать в Минздраве или в оперативном штабе, Кремль от комментариев отказывается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

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Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что производство вакцины «ЭпиВакКорона» приостановлено, а в регионы она не поставляется уже давно. Издание также привело данные реестра Росздравнадзора, согласно которым ни одна партия вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не распределена по субъектам федерации.

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Анастасия Шейкина
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