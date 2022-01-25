Названы любимые отели россиян для зимнего пляжного отдыха

Представители туроператора ANEX Tour назвали любимые отели российских туристов для пляжного зимнего отдыха по пяти популярным направлениям — Египту, Доминикане, Турции, ОАЭ и Кубе. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Самым востребованным объектом размещения в Хургаде оказался пятизвездочный отель Long Beach Resort Hurghada. Цены восьмидневного тура с перелетом на двоих в феврале начинаются от 59 тысяч рублей. Второе место заняла гостиница Hawaii Riviera Resort & Aqua Park — путевка при аналогичных условиях обойдется минимум в 51 тысячу рублей. Замыкает топ-3 Albatros Laguna Vista Beach, где отдохнуть можно за 87 тысяч рублей.

Среди наиболее популярных отелей в Доминикане отмечаются Occidental Punta Cana By Barcelo в Пунта-Кане (от 230 тысяч рублей за восемь ночей для двоих), Barcelo Bavaro Palace (от 259 тысяч рублей) и Riu Republica (цены стартуют от 256 тысяч рублей).

Россияне, отдохнувшие в Турции, чаще всего выбирали размещение в пятизвездочном отеле Titanic Deluxe Belek — стоимость путевки в конце января начинается от 95 тысяч рублей. Также отечественные туристы интересовались гостиницей Trendy Lara Hotel (цены на тур стартуют от 87 тысяч рублей) и Asteria Kremlin Palace (от 79 тысяч рублей).

В ОАЭ особой популярностью у россиян пользовался отель Mercure Hotel Suites & Apartments Barsha Heights — минимальная стоимость путевки составляет 102 тысячи рублей. В тройку лидеров вошли Rixos Bab Al Bahr Ras Al Khaimah (от 189 тысяч рублей) и Riu Hotel Dubai (от 179 тысяч рублей).

Наиболее востребованными отелями на Кубе этой зимой стали Memories Varadero Beach Resort (цены на туры стартуют от 172 тысяч рублей), Grand Memories Varadero (от 185 тысяч рублей) и Starfish Varadero (181 тысячи рублей).

Ранее эксперты туристической отрасли назвали российским путешественникам оптимальную стоимость путевок в Доминикану в феврале. Стоимость размещения в отеле категории четыре звезды на десять ночей с вылетом в феврале составит 187 тысяч рублей для двух отдыхающих. Пятизвездочные гостиницы обойдутся туристам дороже — от 210 тысяч рублей.