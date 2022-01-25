Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названы любимые отели россиян для зимнего пляжного отдыха

Стоимость туров на самый популярный у россиян отель в Египте начинается от 59 тысяч рублей

Фото: Unsplash

Представители туроператора ANEX Tour назвали любимые отели российских туристов для пляжного зимнего отдыха по пяти популярным направлениям — Египту, Доминикане, Турции, ОАЭ и Кубе. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Самым востребованным объектом размещения в Хургаде оказался пятизвездочный отель Long Beach Resort Hurghada. Цены восьмидневного тура с перелетом на двоих в феврале начинаются от 59 тысяч рублей. Второе место заняла гостиница Hawaii Riviera Resort & Aqua Park — путевка при аналогичных условиях обойдется минимум в 51 тысячу рублей. Замыкает топ-3 Albatros Laguna Vista Beach, где отдохнуть можно за 87 тысяч рублей.

Среди наиболее популярных отелей в Доминикане отмечаются Occidental Punta Cana By Barcelo в Пунта-Кане (от 230 тысяч рублей за восемь ночей для двоих), Barcelo Bavaro Palace (от 259 тысяч рублей) и Riu Republica (цены стартуют от 256 тысяч рублей).

Материалы по теме:
«Всю дорогу они крутили русскую попсу» Гостеприимство, пустыни и самогон. Чем россиян поразила Саудовская Аравия?
«Всю дорогу они крутили русскую попсу»Гостеприимство, пустыни и самогон. Чем россиян поразила Саудовская Аравия?
26 апреля
«Лучше, чем Сочи» Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
«Лучше, чем Сочи»Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
12 июня

Россияне, отдохнувшие в Турции, чаще всего выбирали размещение в пятизвездочном отеле Titanic Deluxe Belek — стоимость путевки в конце января начинается от 95 тысяч рублей. Также отечественные туристы интересовались гостиницей Trendy Lara Hotel (цены на тур стартуют от 87 тысяч рублей) и Asteria Kremlin Palace (от 79 тысяч рублей).

В ОАЭ особой популярностью у россиян пользовался отель Mercure Hotel Suites & Apartments Barsha Heights — минимальная стоимость путевки составляет 102 тысячи рублей. В тройку лидеров вошли Rixos Bab Al Bahr Ras Al Khaimah (от 189 тысяч рублей) и Riu Hotel Dubai (от 179 тысяч рублей).

Наиболее востребованными отелями на Кубе этой зимой стали Memories Varadero Beach Resort (цены на туры стартуют от 172 тысяч рублей), Grand Memories Varadero (от 185 тысяч рублей) и Starfish Varadero (181 тысячи рублей).

Ранее эксперты туристической отрасли назвали российским путешественникам оптимальную стоимость путевок в Доминикану в феврале. Стоимость размещения в отеле категории четыре звезды на десять ночей с вылетом в феврале составит 187 тысяч рублей для двух отдыхающих. Пятизвездочные гостиницы обойдутся туристам дороже — от 210 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре назвали срок наступления самых тяжелых последствий омикрона
Вора в законе Паштета посадили за избиение сторонника главного белорусского вора
Названы опасные последствия переброски войск НАТО на восток
В России предложили «глушить» вражеских пловцов акустическими волнами
Российский депутат предложил убивать собак и «ставить к стенке» их защитников
Вдову Градского уличили в сокрытии данных
Находившуюся в федеральном розыске пару задержали в московском метро
Австралия призвала воздержаться от спекуляций на тему российской агрессии
Девушка похвасталась обручальным кольцом и смутила подписчиков своим маникюром
В России собрались пересмотреть параметры налога на автомобили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter