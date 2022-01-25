Врач назвала способ избежать попадания омикрона в организм через глаза

Чтобы защититься от попадания в организм омикрон-штамма через глаза, нужно промывать их водой. Такой способ избежать инфицирования южноафриканским вариантом вируса назвала врач-терапевт Людмила Лапа, сообщает «Звезда».

«Особенно [глаза] защищать не надо, а лицо промывать нужно, когда приходим со встречи, с улицы. Глаза промывать надо также, как и руки. Что у нас не закрыто, то промываем дополнительно обычной водой. Это самое главное, чтобы не распространять все прелести омикрона», — сказала Лапа.

Она подчеркнула, что важно проводить влажную уборку в помещениях, чтобы предотвратить распространение вируса — в основном, он остается на поверхностях.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал способ 100-процентной защиты от омикрона. По его словам, те, кто привился «Спутником V» и повторно вакцинировался бустерным препаратом, почти полностью защищены от южноафриканского варианта вируса.