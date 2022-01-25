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В Греции из-за снегопада в пробке застряли три тысячи автомобилей

Правительство Греции эвакуировало 1800 автомобилей, застрявших в пробке из-за снегопада

Фото: Stelios Misinas / Reuters

Правительство Греции эвакуировало 1800 автомобилей и более трех тысяч человек, застрявших в пробке на национальной автомагистрали «Аттики одос». Об этом заявил официальный представитель правительства Яннис Иконому, передает Avgi.

Пробка образовалась из-за сильного снегопада. Около пяти тысяч человек оказались заблокированы в машинах и провели на автостраде более 12 часов. 1200 транспортных средств еще остаются на дороге.

«Это была очень, очень трудная ночь, и прилагаются сверхчеловеческие усилия, чтобы освободить "Аттики одос". Полиция, армия, пожарные, гражданская защита за ночь смогли освободить около 1800 автомобилей. За ночь было перевезено от 3 до 3,5 тысяч человек», — рассказал Иконому.

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По словам чиновника, людям раздали одеяла, воду и еду, а пригородный поезд постоянно забирал людей, чтобы перевезти их в аэропорт. Однако, по информации издания, «сообщения в социальных сетях показывают, что оказавшиеся в ловушке на автостраде были возмущены отсутствием помощи».

«Предпринимаются сверхчеловеческие усилия по очистке "Аттики одос" с помощью снегоуборочных машин, которые мы привозим оттуда, где они есть. Это очень сложно, потому что снега много, а машины брошены на дороге, люди уехали», — отметил представитель правительства.

Как сообщает News 24, премьер-министр Кириакос Мицотакис потребовал от компании-концессионера автомагистрали выплатить по 2 тысячи евро компенсации водителям застрявших на ней машин. Компания согласилась выполнить это требование.

Ранее на 54-м километре Киевского шоссе в Московской области произошла массовая авария с участием 25 автомобилей. Из-за ДТП образовалась большая пробка, а движение в сторону Москвы было заблокировано.

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Анжелика Бережная
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