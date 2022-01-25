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В Казахстане восстановили энергоснабжение

В правительстве Казахстана сообщили о восстановлении электроснабжения в республике

Фото: Shutterstock

Энергоснабжение для всех потребителей в Казахстане было восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра республики.

Отмечается, что к 16:00 (13:00 мск) властям удалось восстановить электроснабжение всех регионов южной зоны Казахстана, пострадавшей в результате массового сбоя.

В правительстве добавили, что казахстанская сторона параллельно также оказывает помощь в ликвидации аварии в Узбекистане, где происходит поэтапный ввод в работу региональных электростанций.

25 января в Центральной Азии произошел массовый сбой, который лишил электричества Казахстан, Киргизию и Узбекистан. По данным казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, причиной аварии стала перегрузка транзитной линии, случившаяся по вине узбекских и киргизских энергетиков.

При этом финансовый аналитик Михаил Беляев предположил, что отключение электричества в среднеазиатских республиках могло быть связано с действиями китайских и российских майнеров криптовалюты на территории этих стран.

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Георгий Нестеров
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