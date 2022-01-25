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В российском регионе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию региона

Иркутские полицейские накрыли крупнейшую нарколабораторию в Приангарье

В Иркутске полицейские обнаружили и ликвидировали крупнейшую в Приангарье нарколабораторию. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Злоумышленники производили синтетические наркотики в боксе одного из гаражных кооперативов города. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли специальное оборудование, средства химической защиты, а также около двух десятков канистр с прекурсорами и емкости с 11 килограммами наркотика.

На месте преступления был поймал 30-летний местный житель. Позднее следователи установили личность его подельника. Задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В декабре во Владимирской области у задержанных наркодилеров изъяли 63 килограмма мефедрона, более 700 килограммов наркотиков в ранней стадии готовности и почти три тонны прекурсоров. По оценкам специалистов, в месяц преступники могли синтезировать до ста килограммов запрещенных веществ.

Марина Совина
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