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Пошлый дизайн торта Анастасии Решетовой смутил ее фанатов

Торт Анастасии Решетовой с фигурками женщин в бюстгальтерах смутил ее поклонников

Фото: @reshetova.fan1

Российская модель и бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова отпраздновала день рождения и смутила фанатов необычной атрибутикой торжества. Сторис опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

Знаменитость поделилась кадрами с вечеринки в честь своего 26-летия, прошедшей в ресторане, на которой присутствовал близкий круг ее друзей. На размещенных кадрах она позирует в черном боди с глубоким декольте, белой юбке длины макси и босоножках на высоком каблуке. При этом волосы манекенщицы распущены, а на ее лицо нанесен нюдовый макияж.

Поклонники обратили внимание на торт, дизайн которого посвящен бренду нижнего белья Geisha, принадлежащего Решетовой. Десерт выполнен в красно-черных цветах и украшен названием марки, а также съедобными фигурками женщин в бюстгальтерах и стрингах. Юзеры посчитали торт чересчур пошлым для празднования дня рождения.

«По лицу Насти видно, что торт ей не нравится», «Какой странный дизайн торта, если бы мужчине дарили, который любит стриптизерш и женщин с низкой социальной ответственностью, то нормально», «Да, с дизайном тортика явно просчитались —пошловато», «Очень пошлый десерт получился», «Какое унижение», — возмущались пользователи сети в комментариях.

В январе нижнее белье бренда Анастасии Решетовой обругали в сети. Подписчики бизнесвумен раскритиковали линейку компании Geisha, посчитав его копией белья компании Skims, которая принадлежит предпринимательнице Ким Кардашьян. В то же время другие комментаторы возмутились ценовой политикой марки.

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Карина Черных
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