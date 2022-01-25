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Узбекистан приостановил поставки электричества в Афганистан

Узбекистан временно прекратил поставлять электроэнергию в Афганистан

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Узбекистан временно приостановил поставки электричества в Афганистан. Об этом представитель узбекистанского министерства энергетики рассказал в интервью РИА Новости.

Он сообщил о прекращении подачи электроэнергии в соседнюю страну и отметил, что это связано с массовым сбоем в системе электроснабжения Узбекистана.

25 января в Центральной Азии произошел массовый сбой, лишивший энергоснабжения Казахстан, Киргизию и Узбекистан. По данным казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, причиной аварии стала перегрузка транзитной линии, случившаяся по вине узбекских и киргизских энергетиков.

При этом глава энергетического ведомства Киргизии Доскул Бекмурзаев заявил, что называть причины аварии пока рано, а расследованием ее обстоятельств должна заняться межгосударственная комиссия.

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Георгий Нестеров
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