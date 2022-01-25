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Зоозащитница ответила призвавшему «ставить к стенке» ее коллег депутату

Зоозащитники назвали негуманным действующий закон по бездомным животным

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Крайности при решении проблемы бродячих животных не принесут пользу, считает президент фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что сейчас общество поменялось, поэтому к решению проблемы уличных собак надо подходить гуманно.

Так Комагина прокомментировала слова депутата заксобрания Забайкальского края Александра Михайлова, который заявил, что бродячих собак нужно расстреливать, а их защитников — «ставить к стенке». «Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке», — сказал российский депутат.

Сомнительный гуманизм

«Радикальная позиция всех сторон в этом дискурсе не несет никакого конструктива. Радикальные зоозащитники говорят, что во всем виноваты люди, что собак надо выпускать на улицу, это естественно, а там они пусть хоть детей едят. Другие радикалы, такие, как этот депутат, уверены, что собак надо отстреливать. Но возврата к прошлому уже не будет, действующее законодательство делает такой подход невозможным. Кроме того, изменилось уже и само общество, у людей другие ценности и грани дозволенного. И решать вопрос с бездомными животными нужно гуманно», — заметила Комагина.

Проблема, по словам зоозащитницы, в том, что действующий закон не отличается гуманизмом. В норме собаки живут около 15 лет, но, если бродячее животное отловить, стерилизовать, а затем снова выпустить на улицу, срок его жизни сократится примерно до двух лет. Комагина пояснила, что собаки будут сбиваться в стаи, убивать друг друга, гибнуть под колесами авто, а также нападать на людей.

Я понимаю, что толкнуло депутата на такое заявление. Собак, действительно, не должно быть на улицах. Но решать эту проблему нужно так, как это делается в западных странах, где животное отлавливается, но не выпускается обратно, а пристраивается или возвращается прежним хозяевам

Анастасия КомагинаЗоозащитница

«В крайнем случае возможна эвтаназия, но действительно гуманным способом, а не так, как это делают у нас люди — с помощью колбасы с иголками или корма с ядом. Практика показывает, что при комплексном подходе, ответственности за домашних животных, запрете самовыгула, льготной стерилизации показатели эвтаназии снижаются», — рассказала Комагина.

Зоозащитница заключила, что в данном вопросе необходимо учитывать интересы и животных, и людей. Люди имеют право не бояться за себя и своих детей, выходя на улицу, не сталкиваться с огромными стаями бездомных собак. Животные же имеют право на жизнь, здоровье и ответственное к себе отношение.

Ранее в субботу, 22 января, в поселке Домна Забайкальского края на семилетнюю девочку напала стая бродячих собак. Собаки загрызли ребенка. Тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. После гибели несовершеннолетней жители села начали отстрел собак.

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Наталия Белова
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