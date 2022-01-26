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Самая сексуальная спортсменка мира выложила видео пробежки в обтягивающих шортах

Немецкая бегунья Алиса Шмидт показала фрагмент тренировочной пробежки

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, выложила новое видео в Instagram.

Легкоатлетка показала фрагмент тренировочной пробежки. Она попозировала в черных обтягивающих шортах и серой майке. В комментариях пользователи назвали ролик спортсменки сексуальным и энергичным.

2 октября Шмидт устроила для своих фанатов дефиле в Instagram. Она выложила несколько фотографий в разных нарядах и попросила подписчиков оценить их в комментариях.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете четыре по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Анастасия Борисова
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