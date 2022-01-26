Австрия сочла остановку «Северного потока-2» недостаточной при вторжении России

Канцлер Австрии Карл Нехаммер счел остановку российского газопровода «Северный поток-2» недостаточной в случае так называемого вторжения России на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

«"Северный поток-2", который постоянно в центре обсуждения, — один из нескольких газопроводов, которые доходят до Европы. И если думать о санкционном режиме, необходим ли он, потому что политику комбинируют с насилием, то этого очень мало», — сказал канцлер.

Он добавил, что если Европе надо будет действовать решительно в случае военной эскалации, то те меры, которые обсуждают в Европе, будут впоследствии чувствительными и для России.

По словам Канцлера, Австрия находится в контакте с Германией по вопросу мер реагирования ЕС на возможную военную эскалацию на Украине.

12 января конгрессмены-демократы представили проект новых санкций против России. Авторы предложили запретить операции с первичным и вторичным госдолгом России, ввести ограничения против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Рассматривается и введение санкций лично против Путина и других высших лиц страны.