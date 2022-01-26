Блинкен заявил об отсутствии у России твердого решения о вторжении на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя передачу Москве письменного ответа Вашингтона на предложения по безопасности, заявил об отсутствии у России твердого решения о якобы готовящемся вторжении на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Глава Госдепартамента отметил, что дальнейшее развитие событий вокруг Украины будет зависеть от российских решений.

«России остается решать, как отвечать. Мы готовы к любому [варианту развития событий]», — указал Блинкен. Он добавил, что Соединенные Штаты несколько месяцев готовились к сценарию, при котором Москва может начать агрессивные действия против Киева.

Госсекретарь также пояснил, что рекомендация американским гражданам покинуть территорию Украины не означает уверенность администрации США в том, что Россия начнет вторжение. По его словам, Вашингтон в любом случае был обязан разослать уведомления своим согражданам.

Ранее Блинкен подтвердил передачу России письменного ответа Вашингтона по гарантиям безопасности. Он отметил, что в документе выражена озабоченность Соединенных Штатов действиям Москвы в сфере безопасности. Глава Госдепартамента сообщил, что ответы США были сформулированы в тесной координации с Украиной и американскими союзниками в Европе.

26 января стало известно, что посол США в Москве Джон Салливан прибыл в здание МИД России, чтобы передать ответ Вашингтона на предложения Кремля по гарантиям безопасности в Европе.