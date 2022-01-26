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Блинкен заявил об отсутствии у России твердого решения о вторжении на Украину

Госсекретарь США Блинкен: дальнейшее развитие событий вокруг Украины зависит от РФ
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Ron Przysucha/State Department/ Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя передачу Москве письменного ответа Вашингтона на предложения по безопасности, заявил об отсутствии у России твердого решения о якобы готовящемся вторжении на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Глава Госдепартамента отметил, что дальнейшее развитие событий вокруг Украины будет зависеть от российских решений.

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«России остается решать, как отвечать. Мы готовы к любому [варианту развития событий]», — указал Блинкен. Он добавил, что Соединенные Штаты несколько месяцев готовились к сценарию, при котором Москва может начать агрессивные действия против Киева.

Госсекретарь также пояснил, что рекомендация американским гражданам покинуть территорию Украины не означает уверенность администрации США в том, что Россия начнет вторжение. По его словам, Вашингтон в любом случае был обязан разослать уведомления своим согражданам.

Ранее Блинкен подтвердил передачу России письменного ответа Вашингтона по гарантиям безопасности. Он отметил, что в документе выражена озабоченность Соединенных Штатов действиям Москвы в сфере безопасности. Глава Госдепартамента сообщил, что ответы США были сформулированы в тесной координации с Украиной и американскими союзниками в Европе.

26 января стало известно, что посол США в Москве Джон Салливан прибыл в здание МИД России, чтобы передать ответ Вашингтона на предложения Кремля по гарантиям безопасности в Европе.

Марина Совина
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